Матвиенко назвала провокацией рассуждения о деноминации рубля

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Рассуждения о возможной деноминации рубля являются абсолютной провокацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании по развитию финансового рынка. Трансляция доступна на YouTube странице верхней палаты.

По словам Матвиенко, вопрос о деноминации сейчас «активно обсуждается в обществе и [в социальных] сетях».

«Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей», — заявила Матвиенко. По ее словам, такие разговоры очень тревожат людей и бизнес.

С идеей о деноминации выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. В интервью «Ведомостям» 9 июля он заявил, что с 1998 года года рубль «значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют» и поэтому сейчас «самое время подумать о новой деноминации».