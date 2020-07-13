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В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Площадь пожара на улице Профильная, 6, составила 2 тыс. кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 13:23 по местному времени (12:23 мск).

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Фото: АГН «Москва»

Отмечается, что из-за обрушения кровли сооружения работы по ликвидации пожара ведутся по повышенному уровню сложности. Всего в тушении задействованы 127 человек и 44 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

9 июля крупный пожар произошел на складе филиала «Казаньнефтепродукта» ОАО «ХК «Татнефтепродукт» в Казани. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м.

Теги: пожар, склад, Самара, новости
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