В Казани загорелся склад "Казаньнефтепродукта" на площади 1,2 тыс. кв. м.

Крупный пожар произошел на складе филиала «Казаньнефтепродукта» ОАО ХК «Татнефтепродукт» в Казани, сообщает главное управление МЧС по Татарстану в социальной сети «ВКонтакте».

Пожар на Южно-Промышленной улице возник около десяти вечера среды. Загорелась кровля одноэтажного административного здания и пустого ангара. По предварительным данным, огнем охвачено 1,2 тыс. кв. м. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения возгоранию присвоен третий ранг сложности.

В тушении пожара задействованы 96 человек и 31 единица техники. Как сообщает "РИА Новости", к месту происшествия направлен пожарный поезд. Угрозы распространения огня на резервуары с нефтепродуктами, расположенные в 250 м, нет.

8 июня в Ставропольском крае пожар возник на территории завода по розливу минеральной воды. Общая площадь возгорания составила 2,8 тыс. кв.м.