Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств Политика, 01:59 В Казани загорелся склад "Казаньнефтепродукта" на площади 1,2 тыс. кв. м. Общество, 01:48 Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами Политика, 01:17 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 01:03 В подмосковной Рузе река смыла несколько домов Общество, 00:43 США оштрафовали Amazon за поставки в Крым Политика, 00:41 Федун назвал Газизова новым гендиректором «Спартака» Спорт, 00:27 СМИ назвали дату запуска музыкального сервиса Spotify в России Технологии и медиа, 00:16 Святая София ждет вердикта Эрдогана Политика, 00:00 Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом Экономика, 00:00 Белый дом обвинил Китай в аннексии Гонконга и пообещал новые санкции Политика, 08 июл, 23:50 Российские военные заявили о скорой провокации с химоружием в Сирии Политика, 08 июл, 23:44 Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену пленными Политика, 08 июл, 23:35 В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом Общество, 08 июл, 23:25
Общество ,  
0 

В Казани загорелся склад "Казаньнефтепродукта" на площади 1,2 тыс. кв. м.

Крупный пожар произошел на складе филиала «Казаньнефтепродукта» ОАО ХК «Татнефтепродукт» в Казани, сообщает главное управление МЧС по Татарстану в социальной сети «ВКонтакте».

Пожар на Южно-Промышленной улице возник около десяти вечера среды. Загорелась кровля одноэтажного административного здания и пустого ангара. По предварительным данным, огнем охвачено 1,2 тыс. кв. м. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Пожар произошел в офисном здании в центре Москвы
Общество
Фото: АГН «Москва»

В тушении пожара задействованы 96 человек и 31 единица техники. Как сообщает "РИА Новости", к месту происшествия направлен пожарный поезд. Угрозы распространения огня на резервуары с нефтепродуктами, расположенные в 250 м, нет.

8 июня в Ставропольском крае пожар возник на территории завода по розливу минеральной воды. Общая площадь возгорания составила 2,8 тыс. кв.м.

Теги: Казань, пожар
Материалы по теме
Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы
Общество
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter