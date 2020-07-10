На юго-западе Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме

На юго-западе Москвы загорелись две квартиры в девятиэтажном доме на Новоясеневском проспекте. Об этом говорится на сайте главного управления МЧС по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 15:21 мск, возгорание зафиксировали по адресу Новоясеневский пр-т, 19, корп. 1.

Огонь распространился на 5 кв. м в квартире на восьмом этаже и на такой же площади в квартире девятого этажа. В 16:40 пожар потушили. «С 8-го и 9-го этажей спасены пять человек», — отметило МЧС.

Собеседник ТАСС в экстренных службах уточнил, что загорелись балконы обеих квартир.