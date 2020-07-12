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Синоптики предупредили о прохождении холодного фронта через Москву

В середине следующей недели жителей Московского региона ожидает похолодание. В среду, 15 июля, через столичный регион пройдет холодный фронт из Арктики. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

В этот день похолодает на 10 градусов по сравнению с выходными: температура воздуха днем составит 16-21 градус тепла. В ночь на четверг, 16 июля, температура понизится до 9-14 градусов тепла. При этом в среду и четверг будет облачно, ожидаются осадки.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

К пятнице,17 июля, температура начнет повышаться. Воздух прогреется до плюс 22-27 градусов. Такая температура сохранится и в субботу, 18 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные, 11 и 12 июля, в Москву и область вернется жаркая погода. Однако в середине следующей недели, по его словам, вновь наступит похолодание. 

 

Теги: Московский регион, погода
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