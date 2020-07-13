Выступающие против Юго-Восточной хорды активисты сообщили о задержаниях

Фото: АГН «Москва»

В московском микрорайоне Курьяново задержали восемь человек, которые планировали выступить против строительства Юго-Восточной хорды, а также двухлетнего ребенка. Об этом РБК сообщил муниципальный депутат Сергей Власов.

«Мы поставили наш разрисованный против Юго-Восточной [хорды] микроавтобус «Соболь» в Курьяново, но не возле станции МЦД, а просто в Курьяново. Мы хотели встретить [мэра Москвы Сергея] Собянина на нашем «Соболе», — сказал Власов. В разговоре с «Медиазоной» он пояснял, что 13 июля мэр должен был открыть станцию МЦД «Курьяново».

По его словам, утром активисты обнаружили, что четыре колеса проколоты, кардан оторван. «Приехала полиция cначала, потом приехала еще раз, потом приехал автозак, и полицейские сказали, что очень много звонков на 02 из-за того, что подозрительные люди скопились возле подозрительного автомобиля», — рассказал Власов.

В связи с этим активистам сказали, что они должны проследовать в отделение «Печатники» для дачи объяснений. По словам Власова, в отделение доставили его, семь женщин и двухлетнего ребенка.