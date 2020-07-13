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Выступающие против Юго-Восточной хорды активисты сообщили о задержаниях

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В московском микрорайоне Курьяново задержали восемь человек, которые планировали выступить против строительства Юго-Восточной хорды, а также двухлетнего ребенка. Об этом РБК сообщил муниципальный депутат Сергей Власов.

«Мы поставили наш разрисованный против Юго-Восточной [хорды] микроавтобус «Соболь» в Курьяново, но не возле станции МЦД, а просто в Курьяново. Мы хотели встретить [мэра Москвы Сергея] Собянина на нашем «Соболе», — сказал Власов. В разговоре с «Медиазоной» он пояснял, что 13 июля мэр должен был открыть станцию МЦД «Курьяново».

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Фото: Никита Ступин / Avtozak LIVE

По его словам, утром активисты обнаружили, что четыре колеса проколоты, кардан оторван. «Приехала полиция cначала, потом приехала еще раз, потом приехал автозак, и полицейские сказали, что очень много звонков на 02 из-за того, что подозрительные люди скопились возле подозрительного автомобиля», — рассказал Власов.

В связи с этим активистам сказали, что они должны проследовать в отделение «Печатники» для дачи объяснений. По словам Власова, в отделение доставили его, семь женщин и двухлетнего ребенка.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве.

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Другая задержанная, Оксана Малашина, также сообщила о задержании «ОВД-Инфо». По ее словам, до этого полиция уже подъезжала к группе, проверила документы на машину и уехала.

Позднее Власов сообщил РБК, что активистов отпустили. «Ни протокола, ничего. Взяли со всех объяснение. Я написал заявление о порче «Соболя», и сейчас я еду встречаться с полицией на осмотр автомобиля», — отметил он.

Стация «Курьяново» МЦД-2 открылась 13 июля, в церемонии открытия участвовал заммэра Максим Ликсутов, передавало «РИА Новости».

Столичная Юго-Восточная хорда должна стать частью Большого столичного хордового кольца и пройти от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Активисты выступают против строительства в районе платформы «Москворечье». По их мнению, рабочие разрушат радиоактивный могильник в этом районе, что приведет к распространению радиации по столице.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который ранее занимал пост заммэра столицы, называл ерундой предположения, что трасса может пройти по территории с повышенным радиоактивным фоном. Москомархитектура указывала, что работы не затронут участок с радиоактивными отходами.

Теги: Москва, задержания, новости
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