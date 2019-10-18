Власти Москвы не нашли радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды

Радиационный фон в районе строительства Юго-Восточной хорды у Московского завода полиметаллов на Каширском шоссе не превышает нормы. Об этом по итогам проверки заявила пресс-служба столичного департамента строительства, сообщение поступило в РБК.

Как сообщили в ведомстве, в районе строительства путепровода были проведены «все необходимые инженерно-геологические изыскания». «Результаты обследования показали отсутствие превышения радиационного фона», — заявил врио главы департамента Рафик Загрутдинов, выступая в Мосгордуме, передает корреспондент РБК.

Загрутдинов также сообщил, что в проектно-сметную документацию строительства хорды заложены средства на круглосуточный мониторинг. «Если в процессе мониторинга будет выявлено радиоактивное загрязнение, мы незамедлительно приступим к рекультивации почвы», — пообещал врио главы департамента.

Начало строительства транспортной хорды запланировано на 2020 год. Ее общая протяженность составит 36 км. Хорда пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны.