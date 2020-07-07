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Японский эксперт объяснил устойчивость экономики России во время пандемии

Фото: Катя Бухольц / Getty Images
Фото: Катя Бухольц / Getty Images

Российская экономика смогла успешно пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, благодаря тому, что продолжала экспортировать углеводороды в период падения мировых цен на нефть, созданным ранее национальным резервам и политике импортозамещения.

Такое мнение выразил японский финансист и бывший сотрудник посольства страны в России Юсукэ Оцубо, сообщает JB Press.

Эксперт отметил, что несмотря на прогнозы, российской экономике не был нанесен мощный удар. В частности, он сравнил падение курса рубля по отношению к доллару и уровень инфляции в 2020 году с кризисами 1998, 2008 и 2014 годов.

Во всех случаях Оцубо отметил, что эти показатели в период «коронакризиса» были значительно ниже предыдущих кризисов. Кроме того, финансист опроверг указал, что, помимо экспорта нефти, у страны есть также есть потенциал для роста в области промышленного производства.

Анализируя помесячную динамику ВВП России, Оцубо предположил, что уже в июне после снятия карантинных мер и частичного восстановления бизнеса и промышленности ВВП может практически свести на нет потери экономики.

Финансист заметил, что преодолеть кризис 2020 года России помогла и политика импортозамещения, курс на которую взяла страна с 2014 года после санкций, введенных западными странами.

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Теги: Россия, экономика, коронавирус
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