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Экс-полицейские из Приморья предстанут перед судом за убийство на охоте

В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех местных жителей, которым вменяют убийство, попытку его сокрытия и другие преступлений. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 года двое сотрудников уголовного розыска отдела полиции Кавалеровского района вместе с отцом одного из них незаконно охотились ночью на внедорожнике Toyota Land Cruiser в окрестностях села Зеркальное.

У мужчин было незарегистрированное охотничье ружье. Проезжая по лесному массиву, они приняли местного жителя, спрятавшегося в зарослях, за животное. Один из обвиняемых высунулся в люк автомобиля и выстрелил в человека. От полученного ранения он умер на месте.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Когда мужчины обнаружили, что застрелили человека, они решили скрыть убийство. Труп и мотоцикл убитого они погрузили в машину и вывезли на берег водохранилища недалеко от поселка Рудный. Тело злоумышленники закопали, а мотоцикл сбросили в воду.

Экс-полицейские сообщили следователям ложную информацию о причастных к исчезновению мужчины и о местах, где может находиться труп, говорится в сообщении прокуратуры.

Позже обвиняемые договорились, что вину за убийство возьмет на себя отец одного из них. Для этого его сын купил неисправный автомобиль, на эвакуаторе отвез его в лесной массив. Старший мужчина предъявил машину в качестве доказательства своей версии, что он охотился один, убил человека по неосторожности и сам спрятал тело.

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Против мужчин были возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности, незаконную охоту, угон, умышленное уничтожение имущества, вмешательство в деятельность следователя (ч. 1 ст. 109, п. «а» ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 294 УК).

Ранее в июне в Республике Коми задержали сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве двоих своих коллег. По предварительным данным, преступление произошло на бытовой почве, тела убитых были обнаружены в одном из воркутинских подразделений полиции.

Теги: Приморский край, убийство, полиция, охота
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