Экс-полицейские из Приморья предстанут перед судом за убийство на охоте

В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех местных жителей, которым вменяют убийство, попытку его сокрытия и другие преступлений. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2019 года двое сотрудников уголовного розыска отдела полиции Кавалеровского района вместе с отцом одного из них незаконно охотились ночью на внедорожнике Toyota Land Cruiser в окрестностях села Зеркальное.

У мужчин было незарегистрированное охотничье ружье. Проезжая по лесному массиву, они приняли местного жителя, спрятавшегося в зарослях, за животное. Один из обвиняемых высунулся в люк автомобиля и выстрелил в человека. От полученного ранения он умер на месте.

Когда мужчины обнаружили, что застрелили человека, они решили скрыть убийство. Труп и мотоцикл убитого они погрузили в машину и вывезли на берег водохранилища недалеко от поселка Рудный. Тело злоумышленники закопали, а мотоцикл сбросили в воду.