В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, тела погибших обнаружили в одном из воркутинских подразделений МВД на Юнь-Ягинском переулке.

По подозрению в убийстве полицейских по горячим следам был задержан сотрудник городского отдела полиции.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Сейчас выясняются обстоятельства преступления и его мотивы.

По факту случившегося руководство МВД по Коми организовало проверку. Подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел. В соответствии с законом он понесен ответственность, а его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное взыскание.