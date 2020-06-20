Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Геологи оценили заявление ученых о найденных запасах пресной воды в Крыму Общество, 12:36 Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова Общество, 12:30 Генеральная репетиция парада Победы в российских городах. Фоторепортаж Общество, 12:26  Johnson & Johnson перестанет выпускать осветляющую кожу косметику Бизнес, 12:09 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня Общество, 12:00 Переезд в коворкинги, перевод в коливинги: дайджест шеринга № 9 Экономика шеринга, 12:00  Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии» Общество, 11:59 В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег Общество, 11:57 Губернатор ЯНАО продлил действие режима самоизоляции до 30 июня Общество, 11:44 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 11:40 Госдеп проанализировал контроль за вооружениями СССР и Россией за 35 лет Политика, 11:27 Минобороны Японии сообщило о появлении неизвестной подлодки на юге страны Общество, 11:13 Как активному предпринимателю получить грант на свой бизнес РБК и Промсвязьбанк, 11:01 Риелторы назвали страны Европы с самыми большими скидками на недвижимость Бизнес, 11:00
Общество ,  
0 

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, тела погибших обнаружили в одном из воркутинских подразделений МВД на Юнь-Ягинском переулке.

По подозрению в убийстве полицейских по горячим следам был задержан сотрудник городского отдела полиции.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Сейчас выясняются обстоятельства преступления и его мотивы.

По факту случившегося руководство МВД по Коми организовало проверку. Подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел. В соответствии с законом он понесен ответственность, а его непосредственным руководителям грозит дисциплинарное взыскание.

Теги: Воркута, полиция, убийство
Материалы по теме
В Кировской области возбудили дело из-за угроз полицейскому арбалетом
Общество
Высокопоставленного сотрудника МВД задержали за взятку в $300 тыс.
Общество
МВД задержало пятерых иностранцев по подозрению в организации миграции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter