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Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Министерство внутренних дел по Республике Бурятия
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (Фото: МВД РФ)

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах 17-летнего подростка. Его привезли в отделение и применили насилие, причинив телесные повреждения.

Полицейским предъявили обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Полицейские заявляют, что травмы молодой человек получил, убегая от них через окно квартиры, передает издание baikal-daily.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским. По версии обвинения, в апреле 2017 года полицейские задержали и избили местного жителя, которого подозревали в торговле наркотиками. Позже они сфальсифицировали документы, по которым против него было возбуждено уголовное дело.

Теги: полиция, Следственный комитет, Улан-Удэ, избиение
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