Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка

Министерство внутренних дел по Республике Бурятия (Фото: МВД РФ)

Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах 17-летнего подростка. Его привезли в отделение и применили насилие, причинив телесные повреждения.

Полицейским предъявили обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские заявляют, что травмы молодой человек получил, убегая от них через окно квартиры, передает издание baikal-daily.ru.