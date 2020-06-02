Роспотребнадзор сообщил о видах мошенничества в период пандемии

Роспотребнадзор рассказал о видах мошенничестве в период эпидемии коронавируса и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что мошенники могут предложить «уникальные» товары: фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п. При этом они потребуют предоплату. Также пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные.

Кроме того, распространенным способом мошенничества является предложение оплатить якобы выписанный штраф, провести «обязательный» платный анализ, сделать особый пропуск на передвижение или получить услуги по поиску работы.

Также злоумышленники могут попытаться проникнуть в квартиру и совершить кражу. Для этого они могут претвориться врачами, социальными работниками или сотрудниками компании, проводящей санитарную обработку помещений.