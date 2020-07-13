На Сахалине эвакуировали более 140 детей из детсада

В Южно-Сахалинске из детского сада был эвакуирован 141 воспитанник после сообщения о задымлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о происшествии поступила экстренным службам в 9:29 по местному времени (1:29 мск). «По имеющейся информации, произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — говорится в сообщении.

Первый пожарный расчет прибыл к детскому саду через три минуты. Сотрудники МЧС зафиксировали небольшое задымление в электрощитовой.

Детей из садика вывел персонал дошкольного учреждения. Сейчас специалисты устанавливают причину короткого замыкания.