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На Сахалине эвакуировали более 140 детей из детсада

В Южно-Сахалинске из детского сада был эвакуирован 141 воспитанник после сообщения о задымлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о происшествии поступила экстренным службам в 9:29 по местному времени (1:29 мск). «По имеющейся информации, произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — говорится в сообщении.

Первый пожарный расчет прибыл к детскому саду через три минуты. Сотрудники МЧС зафиксировали небольшое задымление в электрощитовой.

Детей из садика вывел персонал дошкольного учреждения. Сейчас специалисты устанавливают причину короткого замыкания.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее в июле в Архангельской области эвакуировали жителей села Нёнокса, расположенном в 40 км от Северодвинска. По данным городской администрации, село попадало в зону действия опасных военных работ, проводимых 1-м научным центром войсковой части 09703.

Жителей эвакуировали на пяти автобусах в Северодвинск на два дня — 7 и 8 июля. Какие именно работы проводились в войсковой части, не уточнялось.

Теги: Сахалин, эвакуация, детский сад
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