В Красноярске из суда эвакуировали сто человек из-за «минирования»

Из здания арбитражного суда в Красноярске эвакуировали 100 человек после анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

По данным ведомства, информация о минировании поступила по адресу: улица Ленина, дом 1.

Все эвакуированные — взрослые, детей среди них нет. На месте работают специальные службы.

19 июня после сообщения о минировании эвакуировали девять судов в Москве. В их числе: Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Коптевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский суды. Также были эвакуированы несколько судов в Санкт-Петербурге. В частности, это Смольнинский, Ленинский, Василеостровский и Петродворцовские районные судов. Впоследствии все они вернулись к работе.