В Старом Осколе сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда

В Белгородской области два вагона пассажирского поезда «Москва — Старый Оскол» сошли с рельсов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

По данным главка, сход с рельсов произошел на запасном пути железнодорожного вокзала Старого Оскола при осаживании вагонов. Сообщение об инциденте поступило в 14:40 1 мая.

«Поезд находился на запасном пути без пассажиров. Погибших и пострадавших нет», — добавили в областном ГУ МЧС.

В пресс-центре ЮВЖД добавили, что на график движения поездов ситуация не повлияла. На месте работает восстановительный поезд.