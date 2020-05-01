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В Старом Осколе сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда

В Белгородской области два вагона пассажирского поезда «Москва — Старый Оскол» сошли с рельсов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

По данным главка, сход с рельсов произошел на запасном пути железнодорожного вокзала Старого Оскола при осаживании вагонов. Сообщение об инциденте поступило в 14:40 1 мая.

«Поезд находился на запасном пути без пассажиров. Погибших и пострадавших нет», — добавили в областном ГУ МЧС.

В пресс-центре ЮВЖД добавили, что на график движения поездов ситуация не повлияла. На месте работает восстановительный поезд.

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю

В феврале на Транссибирской магистрали в Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате никто не пострадал, однако движение было ограничено.
 

Теги: поезд, Старый Оскол, сход с рельсов, новости РБК
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