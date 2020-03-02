В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

В Забайкальском крае с рельсов сошли 12 вагонов с углем, из-за чего на Транссибирской магистрали нарушено движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Инцидент произошел 1 марта в 18:32 по московскому времени на перегоне Жипхеген — Хилок. Из-за происшествия был нарушен габарит соседнего пути, движение поездов по перегону приостановили.

В сообщении говорится, что пострадавших в результате схода вагонов нет. Для ликвидации аварии на место направлены два восстановительных поезда.

В связи с остановкой движения три пассажирских поезда дальнего следования — № 70 «Москва — Чита», № 69 «Чита — Москва» и № 321 «Иркутск — Забайкальск» — задерживаются. Для их пассажиров организовано дополнительное питание.

Администрация железной дороги также отменила пригородные электрички.