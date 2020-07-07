Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Самые высокие пенсии россияне получают в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области. Это следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году. Документ опубликован на сайте Минтруда.

В Чукотском автономном округе средний размер пенсии составил 28 219,13 руб., в Ненецком автономном округе — 25 215,13 руб., в Камчатском крае — 24 409,59 руб., а в Магаданской области — 24 304,94 руб.

Наименьший размер пенсии зафиксирован в Дагестане (12 411,37 руб.), Кабардино-Балкарской Республике (12 473,37 руб.) и Калмыкии (13 350,12 руб.).

По данным Пенсионного фонда России на 1 января 2020 года, средний размер пенсии в целом по стране составляет 15 697,46 руб.