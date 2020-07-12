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Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике в свой адрес.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается, — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1», добавив, что это касается тех случаев, когда «что-то предлагается вообще, кроме самой критики».

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Подвергать критике ради критики — «это просто неинтересно», заметил Путин.

При этом глава государства, по его словам, «с удовольствием прислушивается» к интересным предложениям. Это не значит, что все они будут реализованы, отметил он. Но Путин назвал полезным для себя «знать всю палитру мнений, оценок, предложений».

Теги: Владимир Путин, критика
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