Путин объяснил, какие люди любят критику и почему

По словам президента, только «очень умные люди, нацеленные на реальный результат», способны оценить критику. Но вряд ли все будут счастливы от критики, признает он

Владимир Путин (в центре) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что только нацеленные на реальный результат люди любят критику, поскольку она помогает оценить собственные усилия. С таким заявлением российский президент выступил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщает корреспондент РБК.

«Не любит [критику] никто, может быть, любят только очень умные люди, нацеленные на реальный результат», — сказал президент. «Почему? Потому что эта критика, если она, конечно, конструктивная, она помогает оценить свои собственные усилия, сделать выводы из того, что не получилось, ошибки какие-то вскрыть», — продолжил свою мысль Путин.

При этом он оговорился, что такие люди скорее даже не любят критику, а способны ее оценить за эффективность. «А любят — вряд ли. И вряд ли нужно рассчитывать на то, что все будут счастливы от этой критики», — добавил он.

Продолжая тему, президент привел аналогию с работой правительства, которому приходится временами принимать непопулярные решения. «Ну, понятно, что может что-то не нравится, но надо набраться мужества это сделать. Если мы действительно любим то дело, которому служим», — сказал Путин.

Медиафорум ОНФ проходит в новом формате. Если раньше сценарий заключался в том, что журналисты задавали президенту вопросы, то сейчас, помимо вопросов журналистов, касающихся тех или иных проблем, свои предложения по их решению предлагают эксперты ОНФ. Президенту показывают телесюжеты и ролики из YouTube, посвященные различным проблемам. Впервые на медиафорум приглашены ряд министров, чтобы глава государства мог дать им поручения прямо на мероприятии. Основная тематика медиафорума — нацпроекты.