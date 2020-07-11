Появилось видео перехвата самолета-разведчика США у границ России

Видео: Минобороны РФ

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Минобороны опубликовало видео перехвата российскими истребителями Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа американского самолета-разведчика RC-135 над Японским морем.

Съемки велись с российского самолета. На кадрах видно, как самолет-разведчик с флагом США летит недалеко от российских истребителей.

Ранее 11 июля российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря обнаружили американский самолет-разведчик, направляющийся к границе России. Для его сопровождения вылетели российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа.

В Минобороны уточнили, что российские истребители вернулись на аэродром базирования после того, как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы страны.