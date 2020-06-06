Путин приравнял Северный флот к военному округу

С 2021 года Северный флот станет отдельной военно-административной единицей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, Северный флот будет пятым военным округом наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами.

Границами Северного флота стали административные границы Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

Проект указа выделении Северного флота в отдельный военный округ Минобороны подготовило в августе прошлого года. В пояснительной записке к документу говорилось, что такая мера позволит «оптимизировать структуру управления вооруженными силами». Кроме того, инициатива поможет эффективнее решать задачи в области обороны на Арктическом стратегическом направлении, указывали в ведомстве.