Анита Цой вылечилась от COVID-19
Певица Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.
«Отрицательный анализ! Ура!!!» — написала Цой.
По словам певицы, завтра ей должны сделать компьютерную томографию (КТ) грудной клетки. В понедельник она, скорее всего, сможет покинуть больницу.
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц в конце июня. По словам представителя артистки Анны Кружель, певица провела в самоизоляции три месяца и соблюдала меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.