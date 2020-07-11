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Анита Цой вылечилась от COVID-19

Анита Цой
Анита Цой (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певица Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.

«Отрицательный анализ! Ура!!!» — написала Цой.

По словам певицы, завтра ей должны сделать компьютерную томографию (КТ) грудной клетки. В понедельник она, скорее всего, сможет покинуть больницу.

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
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Анита Цой

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц в конце июня. По словам представителя артистки Анны Кружель, певица провела в самоизоляции три месяца и соблюдала меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.

8 июля о своем заражении коронавирусом сообщил сооснователь группы «Чайф» 61-летний гитарист Владимир Бегунов. У него также диагностирована пневмония. По словам музыканта, благодаря знакомым медикам он вовремя обратил внимание на свое здоровье и начал принимать антибиотики. Поэтому поражение легких оказалось не так велико, как могло быть, — 10%.

Теги: певица, коронавирус
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