Анита Цой вылечилась от COVID-19

Анита Цой (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певица Анита Цой вылечилась после заражения коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.

«Отрицательный анализ! Ура!!!» — написала Цой.

По словам певицы, завтра ей должны сделать компьютерную томографию (КТ) грудной клетки. В понедельник она, скорее всего, сможет покинуть больницу.

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в одну из столичных больниц в конце июня. По словам представителя артистки Анны Кружель, певица провела в самоизоляции три месяца и соблюдала меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться.