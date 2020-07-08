Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом
Один из основателей рок-группы «Чайф», 61-летний гитарист Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице коллектива в Facebook.
«К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID-19, пневмония», — сказал Бегунов.
Музыкант добавил, что благодаря знакомым медикам он вовремя обратил внимание на свое здоровье и начал принимать антибиотики. Поэтому поражение легких оказалось не так велико, как могло быть — 10%.