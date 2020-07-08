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Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Владимир Бегунов
Владимир Бегунов (Фото: chaif.ru / Facebook)

Один из основателей рок-группы «Чайф», 61-летний гитарист Владимир Бегунов заразился коронавирусом. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальной странице коллектива в Facebook.

Видео: Facebook/ЧАЙФ
Видео: Facebook/ЧАЙФ
Видео

«К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID-19, пневмония», — сказал Бегунов.

Музыкант добавил, что благодаря знакомым медикам он вовремя обратил внимание на свое здоровье и начал принимать антибиотики. Поэтому поражение легких оказалось не так велико, как могло быть — 10%.

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При этом Бегунов посоветовал не слушать тех, кто считает, что инфекции не существует. Он добавил, что не пожелал бы и врагам перенести COVID-19. «Болезнь протекает очень тяжело, очень резко», — сказал он.

Бегунов отметил, что система здравоохранения оказалась не готова к коронавирусной инфекции. По его словам, все медработники, с которыми он сталкивался, работают в очень напряженном режиме. Но при этом они не теряют «человеческого достоинства, оптимизма и участия», отметил он.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за прошедшие сутки зафиксировали 6 562 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 700 792 человек.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: рок-группа, коронавирус
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