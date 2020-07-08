Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

При этом Бегунов посоветовал не слушать тех, кто считает, что инфекции не существует. Он добавил, что не пожелал бы и врагам перенести COVID-19. «Болезнь протекает очень тяжело, очень резко», — сказал он.

Бегунов отметил, что система здравоохранения оказалась не готова к коронавирусной инфекции. По его словам, все медработники, с которыми он сталкивался, работают в очень напряженном режиме. Но при этом они не теряют «человеческого достоинства, оптимизма и участия», отметил он.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России за прошедшие сутки зафиксировали 6 562 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 700 792 человек.