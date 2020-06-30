Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 29 июн, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 29 июн, 13:20
Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 12:15 В Кремле посчитали эффективным многодневное голосование Политика, 12:15 Путин обратится к россиянам перед последним днем голосования по поправкам Политика, 12:15 Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом Общество, 12:11 Воробьев назвал сроки открытия детских садов и ЗАГСов в Подмосковье Общество, 12:04 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 11:54 ФОМ раскрыл данные экзитполов на голосовании по Конституции Политика, 11:53 Что будет с акциями компании в случае банкротства: главное для инвестора Quote, 11:51 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 11:49 В Чечне отменили двухнедельный карантин для приезжающих в регион Общество, 11:43 Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основным составом Спорт, 11:42 Зарабатывать больше, рисковать меньше: как стать новатором стрит-ретейла Партнерский материал, 11:40 Баскетбольные «Химки» подписали новый контракт со Шведом Спорт, 11:37 «Потрачено»: сможет ли машина заменить живого переводчика Экономика образования, 11:30 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Анита Цой
Анита Цой (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель.

По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться. По словам Кружель, артистка провела в самоизоляции три месяца.

В России за сутки выявили менее 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ранее оперная певица Хибла Герзмава сообщила, что переболела COVID-19. «Самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом», — отмечала она. Певица говорила, что ей диагностировали двустороннюю пневмонию в легкой форме, артистка лечилась на дому. Кроме того, у нее пропали обоняние и вкус, появились слабость и высокая температура.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, новости, певица
Материалы по теме
Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщения о ее госпитализации
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня
Общество
В России за сутки выявили менее 6,7 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter