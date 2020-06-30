Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Анита Цой (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Певицу Аниту Цой госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщила РБК представитель артистки Анна Кружель.

По ее словам, Цой соблюдала необходимые меры предосторожности, поэтому трудно определить, где она могла заразиться. По словам Кружель, артистка провела в самоизоляции три месяца.

Ранее оперная певица Хибла Герзмава сообщила, что переболела COVID-19. «Самое обидное, я безвылазно сидела дома с 13 марта, соблюдала все меры предосторожности, но вирус проник в мой дом», — отмечала она. Певица говорила, что ей диагностировали двустороннюю пневмонию в легкой форме, артистка лечилась на дому. Кроме того, у нее пропали обоняние и вкус, появились слабость и высокая температура.