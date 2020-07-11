Следствие возбудило уголовное дело после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

По данным СК, взрыв газа произошел утром 11 июля в квартире на шестом этаже девятиэтажного панельного дома на улице Краснодонцев. После этого начался пожар.

По информации следствия, за медицинской помощью обратились три человека. Одного из них госпитализировали, двоих после оказания помощи отпустили.