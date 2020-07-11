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Следствие возбудило уголовное дело после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

По данным СК, взрыв газа произошел утром 11 июля в квартире на шестом этаже девятиэтажного панельного дома на улице Краснодонцев. После этого начался пожар.

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
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По информации следствия, за медицинской помощью обратились три человека. Одного из них госпитализировали, двоих после оказания помощи отпустили.

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что в результате инцидента пострадали пять человек. В том числе трое получили легкие травмы: их осмотрели на месте и не стали госпитализировать.

В пресс-службе губернатора и правительства области также заявили, что власти приняли решение о временном расселении всех жильцов дома, где произошел взрыв. «Мы совместно с администрацией города решаем вопрос временного размещения граждан в гостиницах или муниципальном жилом фонде и на первом этапе обеспечения их едой и водой», — сообщил заместитель губернатора области Дмитрий Краснов.

По словам исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, жители двух подъездов эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.

По данным регионального главка МЧС, пожар ликвидировали в 05:28 мск. Из дома были эвакуированы 124 человека, спасены 11 человек. Ведомство сообщало о троих пострадавших.

Теги: Следственный комитет, взрыв газа в жилом доме, Нижний Новгород
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