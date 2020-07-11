Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

Пять человек пострадали в взрыва газа с последующим возгоранием в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили РБК в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«В результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек», — сообщили в пресс-службе.

По данным правительства города, трое пострадавших получили легкие травмы. Их осмотрели на месте и не стали госпитализировать. Еще двоих человек — мужчину и женщину, доставили в больницу.

Как ранее сообщили в главном управлении регионального МЧС, инцидент произошел в жилом доме по адресу: улица Краснодонцев, дом 17. Газ взорвался в одной из квартир на шестом этаже. После этого начался пожар, его площадь составила 10 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать в 05:28 мск.