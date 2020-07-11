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Политика ,  
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Совбез ООН отклонил вторую резолюцию России о продлении гумпомощи Сирии

Совет безопасности ООН не принял второй проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией, представленный Россией. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген, выступающий в качестве председателя СБ в июле.

«Четыре голоса «за», семь — «против», четыре воздержались. Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», — сказал Хойсген.

По данным источника агентства в ООН, за документ проголосовали Россия, Китай, Вьетнам и Южная Африка. Воздержались Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис. Против проголосовали Великобритания, США, Франция, Бельгия, Германия, Доминиканская Республика и Эстония.

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Фото: syria.mil.ru

11 июля Россия и Китай во второй раз наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии в Совете Безопасности ООН по продлению доставки гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта.

Голосование по первому варианту российской резолюции прошло в Совете Безопасности ООН 8 июля. Тогда документ не набрал нужного числа голосов. Документ поддержали 13 стран. Россия и Китай проголосовали против. 

Данный проект предусматривает продление гуманитарной помощи на полгода только через один пропускной пункт — «Баб Аль-Хава».

Проект резолюции, разработанный Германией и Бельгией, предусматривает продление механизма трансграничной помощи до 10 января 2021 года через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией «Баб Аль-Салам» и «Баб Аль-Хава».

Теги: Сирия, гуманитарная помощь, Совбез ООН
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