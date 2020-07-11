Совбез ООН отклонил вторую резолюцию России о продлении гумпомощи Сирии

Совет безопасности ООН не принял второй проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией, представленный Россией. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген, выступающий в качестве председателя СБ в июле.

«Четыре голоса «за», семь — «против», четыре воздержались. Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», — сказал Хойсген.

По данным источника агентства в ООН, за документ проголосовали Россия, Китай, Вьетнам и Южная Африка. Воздержались Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис. Против проголосовали Великобритания, США, Франция, Бельгия, Германия, Доминиканская Республика и Эстония.

11 июля Россия и Китай во второй раз наложили вето на проект резолюции Бельгии и Германии в Совете Безопасности ООН по продлению доставки гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта.