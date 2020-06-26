В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

Власти города ввели ограничения на въезд и выезд из города, закрыли общественные заведения и ограничили время нахождения на улице. В «Роскосмосе» сообщили, что одноименный космодром продолжит работу в штатном режиме

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час. Об этом сообщил глава городской администрации Константин Бусыгин.

Жителям временно разрешили выходить на улицы только с 06:00 до 21:00. Бусыгин также призвал горожан не покидать дома без крайней необходимости и избегать мест массовых скоплений людей.

До 5 июля в городе будут действовать ограничения по проезду через контрольно-пропускной пункт, а выезд и въезд в Байконур будет разрешен только по специальным пропускам. Власти решили временно закрыть торговые точки с непродовольственными товарами (кроме аптек), детские сады и спортивные учреждения. На предприятиях и в учреждениях часть сотрудников переведут на удаленную работу, а на коммунальных предприятиях сформируют рабочие смены.

«Ситуация сейчас очень непростая, нужно еще немного потерпеть и не совершать поездки из города без острой необходимости, — заявил Бусыгин. — Сейчас очаги заражения есть и у нас в городе, и в поселках, и мы всеми силами постараемся, чтобы у нас не появлялись новые очаги».