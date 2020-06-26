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В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

Власти города ввели ограничения на въезд и выезд из города, закрыли общественные заведения и ограничили время нахождения на улице. В «Роскосмосе» сообщили, что одноименный космодром продолжит работу в штатном режиме
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час. Об этом сообщил глава городской администрации Константин Бусыгин.

Жителям временно разрешили выходить на улицы только с 06:00 до 21:00. Бусыгин также призвал горожан не покидать дома без крайней необходимости и избегать мест массовых скоплений людей.

До 5 июля в городе будут действовать ограничения по проезду через контрольно-пропускной пункт, а выезд и въезд в Байконур будет разрешен только по специальным пропускам. Власти решили временно закрыть торговые точки с непродовольственными товарами (кроме аптек), детские сады и спортивные учреждения. На предприятиях и в учреждениях часть сотрудников переведут на удаленную работу, а на коммунальных предприятиях сформируют рабочие смены.

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«Ситуация сейчас очень непростая, нужно еще немного потерпеть и не совершать поездки из города без острой необходимости, — заявил Бусыгин. — Сейчас очаги заражения есть и у нас в городе, и в поселках, и мы всеми силами постараемся, чтобы у нас не появлялись новые очаги».

Байконур — административный и жилой центр одноименного космодрома, вместе они образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2025 года. В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РБК, что космодром продолжит работу в штатном режиме.

Служебный транспорт, который доставляет работников ракетно-космической отрасли на космодром, дезинфицируют дважды в день, административные здания, помещения, пультовые стартовые и технические комплексы регулятрно обрабатывают, специалисты обеспечены санитайзерами, сообщили в «Роскосмосе».

«В течение всего рабочего дня на объектах предприятия дежурит медицинский персонал, который осуществляет мониторинг и учет сотрудников. Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, кроме этого вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах», — добавили в пресс-службе.

По состоянию на 26 июня в городе Байконур в инфекционном стационаре находятся на лечении 60 человек с COVID-19, 28 пациентов выписаны, пять человек умерли, сказал Бусыгин. В Казахстане, по данным Минздрава за 25 июня, с начала пандемии выявлено 19 285 случаев заражения.

Авторы: Наталия Анисимова, Инна Сидоркова
Теги: коронавирус, Байконур, Казахстан
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