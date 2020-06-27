На космодром Байконур прибыли медики из России для борьбы с коронавирусом

Фото: Aubrey Gemignani / NASA / Getty Images

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) прибыли на спецборте в аэропорт Крайний космодрома Байконур. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

«Этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве», — сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что «принимают все необходимые меры» для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на Байконуре.

26 июня в казахстанском городе Байконуре ввели комендантский час из-за коронавируса, были введены ограничения на въезд и выезд из города, а также закрыты общественные заведения. При этом космодром продолжил работать.