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В работе «Яндекс.Дзен» произошел локальный сбой

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В работе «Яндекс.Дзен» произошел локальный сбой, из-за которого некоторые функции сервиса пока недоступны. Об этом РБК сообщил представитель платформы.

По его словам, сейчас инцидент обнаружен и находится в работе, в ближайшее время работа функций будет восстановлена. Он подчеркнул, что «Яндекс.Дзен» работает в штатном режиме.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Как сообщало «РИА Новости», недоступными некоторое время были комментарии к публикациям.

«Яндекс. Дзен» — это платформа, на которой пользователи могут читать и публиковать свои тексты.

В феврале 2020 года в работе сервисов «Яндекса» произошел масштабный сбой. Пользователи сообщили о неполадках не только «Яндекс.Дзен», но и в работе «Почты», «Такси», «Музыки», «Метрики» и других сервисов компании. Специалисты «Яндекса» работают над их устранением, причины сбоя не раскрываются.

Теги: ​«Яндекс», сбой, новости
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