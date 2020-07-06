В работе «Яндекс.Дзен» произошел локальный сбой, из-за которого некоторые функции сервиса пока недоступны. Об этом РБК сообщил представитель платформы.

По его словам, сейчас инцидент обнаружен и находится в работе, в ближайшее время работа функций будет восстановлена. Он подчеркнул, что «Яндекс.Дзен» работает в штатном режиме.

Как сообщало «РИА Новости», недоступными некоторое время были комментарии к публикациям.

«Яндекс. Дзен» — это платформа, на которой пользователи могут читать и публиковать свои тексты.