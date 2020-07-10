Эксперты оценили названные ВОЗ факторы возвращения ограничений в России

«У нас же уже много понимания есть, что можно, а что нельзя, мы уже не рассуждаем, как носить маску, ее все носят на улице на ушах, чтобы иметь возможность надеть ее, где надо. Я вижу, что у людей появилось ощущение социальной дистанции, которую я считаю важнейшей в этой ситуации», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что сейчас в России больше врачей, которые могут работать, не садясь на карантин. Также появились разрешенные препараты для лечения инфекции, поэтому опасность нового всплеска заболеваемости снижается.

При этом он допустил, что если граждане не будут соблюдать правила, которые позволяют предотвратить распространение инфекции, это может привести к росту заболеваемости COVID-19.

Чепурнов добавил, что при организации борьбы с коронавирусом определяющую роль будет играть экономический фактор.

«Одно дело предполагать, что нам надо продержаться полгода, пока появится вакцина. А сейчас, пока не все очевидно с вакциной, <...> нам надо значительнее все-таки думать о том, как нормализовать экономическую жизнь в стране», — пояснил он.

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак отметил в разговоре с РБК, что инфекционный процесс продолжается, суточный прирост заболевших по-прежнему колеблется в районе 6 тыс.

«Тут вопрос в формах болезни. Скорее всего, легкие формы сейчас будут доминировать над всем остальным, существенной опасности тут нет. Но пока мы все не переболеем, пока не сформируется какой-то ответ, все это вряд ли закончится. Тут первая волна еще не закончилась до конца, а все говорят о какой-то второй волне», — отметил он.

Бабак добавил, что соблюдение дистанции и ношение масок может помочь защититься от коронавируса. «Но чтобы принуждать всех людей делать это — тут нужны не медицинские меры, а другие», — заключил он.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России могут вернуть некоторые связанные с коронавирусом ограничения, если граждане не будут соблюдать правила, помогающие предотвратить распространение инфекции. По ее мнению, вероятность возвращения запретов сохранится до тех пор, пока не будет вакцины или лекарства от коронавируса.