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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили названные ВОЗ факторы возвращения ограничений в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

К новым ограничительным мерам может привести ситуация, при которой начнет расти заболеваемость коронавирусом и количество летальных случаев из-за COVID-19. Об этом сообщил РБК вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Но пока этого не происходит, и в Москве эпидемия снижается. Пока можем жить так, как мы живем», — добавил эксперт. Он отметил, что в Москве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, в то время как в целом по России «она стоит на более высоком уровне».

По словам профессора, сейчас в России наблюдается «неприятная ситуация»: люди очень несерьезно относятся к эпидемии коронавируса. «Масками люди не пользуются, часто собираются на всяческие гулянки. Но понятно, что люди устали, хотят веселой жизни. <...> К сожалению, это может оказать неблагоприятное влияние на эпидемию», — сказал Альтштейн.

В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

В то же время ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил РБК, что сейчас люди начали более ответственно относиться к профилактическим мерам против коронавируса.

«У нас же уже много понимания есть, что можно, а что нельзя, мы уже не рассуждаем, как носить маску, ее все носят на улице на ушах, чтобы иметь возможность надеть ее, где надо. Я вижу, что у людей появилось ощущение социальной дистанции, которую я считаю важнейшей в этой ситуации», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что сейчас в России больше врачей, которые могут работать, не садясь на карантин. Также появились разрешенные препараты для лечения инфекции, поэтому опасность нового всплеска заболеваемости снижается.

При этом он допустил, что если граждане не будут соблюдать правила, которые позволяют предотвратить распространение инфекции, это может привести к росту заболеваемости COVID-19.

Чепурнов добавил, что при организации борьбы с коронавирусом определяющую роль будет играть экономический фактор.

«Одно дело предполагать, что нам надо продержаться полгода, пока появится вакцина. А сейчас, пока не все очевидно с вакциной, <...> нам надо значительнее все-таки думать о том, как нормализовать экономическую жизнь в стране», — пояснил он.

За сутки в России выявили более 6,6 тыс. новых случаев заражения COVID
Общество
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак отметил в разговоре с РБК, что инфекционный процесс продолжается, суточный прирост заболевших по-прежнему колеблется в районе 6 тыс.

«Тут вопрос в формах болезни. Скорее всего, легкие формы сейчас будут доминировать над всем остальным, существенной опасности тут нет. Но пока мы все не переболеем, пока не сформируется какой-то ответ, все это вряд ли закончится. Тут первая волна еще не закончилась до конца, а все говорят о какой-то второй волне», — отметил он.

Бабак добавил, что соблюдение дистанции и ношение масок может помочь защититься от коронавируса. «Но чтобы принуждать всех людей делать это — тут нужны не медицинские меры, а другие», — заключил он.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России могут вернуть некоторые связанные с коронавирусом ограничения, если граждане не будут соблюдать правила, помогающие предотвратить распространение инфекции. По ее мнению, вероятность возвращения запретов сохранится до тех пор, пока не будет вакцины или лекарства от коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: новости, ВОЗ, ограничения, коронавирус
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