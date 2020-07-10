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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в России выявили более 6,6 тыс. новых случаев заражения COVID

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 713 тыс. человек
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 6635 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Такой показатель стал максимальным за последние несколько дней. Накануне власти сообщили о 6509 выявленных случаях инфицирования.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 713 936.

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Выздоровели за последние сутки 7752 человека. Число тех, кто по-прежнему находится под медицинским наблюдением, сократилось до 213 851 человека.

Умерли за последние сутки 174 человека. Накануне в стране было зафиксировано 176 летальных случаев среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего в России умерли 11 017 человек. 

Как ранее заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, множество заболевших в России каждый день объясняется тем, что есть люди, которые заразились или общались с больными, но при этом не соблюдают режим строгой самоизоляции. «Тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост 20 случаев и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу», — заявила она.

В Москве, где с 13 июля на улице можно будет не носить маску, за сутки были выявлены 637 новых случаев инфицирования. Это больше чем накануне, когда заболели 568 человек.

Более 100 заболевших за сутки были выявлены в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 300,
  • Свердловская обл. — 275,
  • Ханты-Мансийский АО — 263,
  • Алтайский край — 240,
  • Нижегородская обл. — 219,
  • Иркутская обл. — 211,
  • Ямало-Ненецкий АО — 208,
  • Московская обл. — 199,
  • Мурманская обл. — 173,
  • Красноярский край — 129,
  • Челябинская обл. — 129,
  • Воронежская обл. — 127,
  • Архангельская обл. — 112,
  • Новосибирская обл. — 111,
  • Ульяновская обл. — 103.
Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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