За сутки в России выявили более 6,6 тыс. новых случаев заражения COVID

Умерли за последние сутки 174 человека. Накануне в стране было зафиксировано 176 летальных случаев среди пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего в России умерли 11 017 человек.

Как ранее заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, множество заболевших в России каждый день объясняется тем, что есть люди, которые заразились или общались с больными, но при этом не соблюдают режим строгой самоизоляции. «Тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост 20 случаев и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу», — заявила она.

В Москве, где с 13 июля на улице можно будет не носить маску, за сутки были выявлены 637 новых случаев инфицирования. Это больше чем накануне, когда заболели 568 человек.

Более 100 заболевших за сутки были выявлены в следующих регионах: