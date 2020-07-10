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Политика ,  
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Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Россия не финансирует главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о финансировании Россией Медведчука. Он отметил, что этим вопросом должны детально заниматься правоохранительные органы.

«По всей видимости, у президента [Зеленского] имеется ошибочная информация», — сказал Песков.

Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным
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В июле 2019 года Медведчук в интервью Наиле Аскер-заде сообщил, что он знаком с российским лидером с начала 2000-х, а его младшая дочь Дарья в 2004 году стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой.

На прошлогодних выборах в Верховную раду «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место и получила 44 места в парламенте. На первом заседании нового правительства партия перешла в оппозицию.

Медведчук и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко ездили в Москву в марте и июле 2019 года. На встречах обсуждалась перспектива поставок газа на Украину.

В мае этого года активисты во время митинга напали на офис партии Медведчука. Они зажгли файеры, дымовые шашки, бросали банки с краской в фасад здания.

Теги: Кремль, Владимир Зеленский, финансирование, Виктор Медведчук
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