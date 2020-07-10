Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука

На прошлогодних выборах в Верховную раду «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место и получила 44 места в парламенте. На первом заседании нового правительства партия перешла в оппозицию.

Медведчук и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко ездили в Москву в марте и июле 2019 года. На встречах обсуждалась перспектива поставок газа на Украину.

В мае этого года активисты во время митинга напали на офис партии Медведчука. Они зажгли файеры, дымовые шашки, бросали банки с краской в фасад здания.