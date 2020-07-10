Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука
Россия не финансирует главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о финансировании Россией Медведчука. Он отметил, что этим вопросом должны детально заниматься правоохранительные органы.
«По всей видимости, у президента [Зеленского] имеется ошибочная информация», — сказал Песков.
В июле 2019 года Медведчук в интервью Наиле Аскер-заде сообщил, что он знаком с российским лидером с начала 2000-х, а его младшая дочь Дарья в 2004 году стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой.