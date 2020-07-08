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Пользователи сообщили о сбое в работе «Ростелекома»

Сбой произошел в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, у большей части пользователей (97%) возникли проблемы с подключением к интернету.

Наибольшее число жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Иркутска.

«Ростелеком» предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и сотовой связи.

2 июля сбой произошел в работе мобильного банка ВТБ. Тогда у клиентов возникли трудности с доступом в приложение и онлайн-банк, а также им поступали СМС-сообщения о ранее совершенных транзакциях.

Теги: «Ростелеком», сбой
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