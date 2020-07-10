Синоптики предупредили о смерчах на юге России

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На юге европейской части России в ближайшие пять дней ожидаются смерчи из-за аномально жаркой погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в Астраханскую и Волгоградскую область, а также в ряд районов Краснодарского края вернется жаркая погода плюс 42–43 градусов. «Прогрев, конечно же, сказывается и на водной поверхности. Создаются условиях для формирования смерчей», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что смерчи, как правило, не выходят на поверхность, потому что это явление мелкомасштабное. Для того, чтобы смерч дошел до суши, он должен образоваться на мелководье. «Это редко бывает, но пару дней назад там [в южных регионах] уже такое было, пара смерчей вышли на поверхность суши. Это очень необычно», — пояснил синоптик. Также он уточнил, что аномальная жара будет длиться минимум пять дней на юге европейской части страны.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что в ближайшие пять лет продолжится глобальное потепление, температура в мире в целом может подняться на один градус, а Арктика в 2020 году, вероятно, прогреется более чем в два раза. По данным ВМО, в 2020–2024 годах почти во всех регионах мира, кроме отдельных частей южных океанов, будет теплее, чем в недавнем прошлом.