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Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.

В Саратовской области температура достигнет 40 градусов. В Ростовской области ожидается сильная жара с температурой 40–41 градус. В Астраханской области прогнозируется 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса.

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Кроме того, специалисты Гидрометцентра предупредили о высокой и местами чрезвычайной пожарной опасности в Башкортостане, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края и Чукотском автономном округе.

3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что в ближайшие дни в ряде регионов России будет очень жаркая погода с грозами. По его словам, жара ожидается в Центральном федеральном округе, в Ростовской области и в Краснодарском крае. Синоптик отметил, что температура будет выше нормы примерно на пять градусов в центре Европейской России, а южнее — на шесть-семь градусов.

Теги: Гидрометцентр, погода, жара
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