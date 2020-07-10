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Минздрав назвал регионы-лидеры по распространенности психических болезней

Анадырь, Чукотский автономный округ
Анадырь, Чукотский автономный округ (Фото: Global Look Press)

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) в 2019 году зафиксировали на Чукотке. Там на 100 тыс. населения приходится 9922,9 случая таких расстройств. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

Следом за Чукоткой по распространенности психических расстройств идут Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская автономная область (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

Относительно высокий уровень распространенности психических расстройств наблюдается в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах, а также в Кировской (5434,5) и Орловской (5434,2) областях. Десятку лидеров по этому показателю замыкает Тверская область (5399,7).

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Меньше всего психических расстройств на 100 тыс. населения зафиксировали в Чечне (1411,9), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Среди регионов с относительно невысоким уровнем распространенности психических расстройств Минздрав назвал Кабардино-Балкарию (2482,5), Самарскую область (2914), Ханты-Мансийский автономный округ (3052,1), Республику Алтай (3188,3) и Карачаево-Черкесию (3260,1).

На конец 2019 года в целом по России было зафиксировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями. Показатель распространенности этих расстройств по стране составил 3939,5 случая на 100 тыс. населения.

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По итогам 2018 года Минздрав также давал статистику по количеству людей с психическими расстройствами в различных регионах России. Тогда лидером стал Санкт-Петербург, где проживали 4,7 тыс. человек с психическими расстройствами. Следом шли Москва (2,8 тыс. пациентов), Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Теги: Минздрав, регионы России, психическое расстройство
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