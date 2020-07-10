Минздрав назвал регионы-лидеры по распространенности психических болезней

Анадырь, Чукотский автономный округ (Фото: Global Look Press)

Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения (шизофрения, умственная отсталость и другие) в 2019 году зафиксировали на Чукотке. Там на 100 тыс. населения приходится 9922,9 случая таких расстройств. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России.

Следом за Чукоткой по распространенности психических расстройств идут Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская автономная область (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

Относительно высокий уровень распространенности психических расстройств наблюдается в Ямало-Ненецком (5696,3) и Ненецком (5535,1) автономных округах, а также в Кировской (5434,5) и Орловской (5434,2) областях. Десятку лидеров по этому показателю замыкает Тверская область (5399,7).

Меньше всего психических расстройств на 100 тыс. населения зафиксировали в Чечне (1411,9), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).