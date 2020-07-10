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На Алтае проверят смерть заболевшего коронавирусом студента стройотряда

В Алтайском крае следователи проверят обстоятельства смерти 18-летнего студента из стройотряда в Змеиногорске, который накануне умер в больнице Барнаула. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

«В рамках проверки следователями устанавливаются обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде», — говорится в сообщении. По предварительным данным, с 25 июня студент работал в стройотряде «Магистраль».

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Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Причины смерти установит экспертиза.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона, у студента подтвердили коронавирус. В его отряде были 128 человек, они занимались сбором ягод. Из них 15 госпитализировали, остальные находятся в обсерваторах.

«В Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность», — заявили ТАСС в пресс-службе правительства края. Там не уточнили, о каких именно обязательствах идет речь.

По последним данным, в Алтайском крае выявили 5 361 заболевшего коронавирусной инфекцией. Умерли 49 зараженных. За последние сутки выявили 240 новых случаев.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 6635 новых заболевших. С начала эпидемии в стране заразились коронавирусом 713 936 человек.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Алтайский край, коронавирус, СК
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