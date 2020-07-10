На Алтае проверят смерть заболевшего коронавирусом студента стройотряда

В Алтайском крае следователи проверят обстоятельства смерти 18-летнего студента из стройотряда в Змеиногорске, который накануне умер в больнице Барнаула. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

«В рамках проверки следователями устанавливаются обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде», — говорится в сообщении. По предварительным данным, с 25 июня студент работал в стройотряде «Магистраль».

Причины смерти установит экспертиза.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона, у студента подтвердили коронавирус. В его отряде были 128 человек, они занимались сбором ягод. Из них 15 госпитализировали, остальные находятся в обсерваторах.