У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Первый случай заражения на этом руднике зафиксировали 17 апреля. Коронавирус обнаружили у рабочего, приехавшего 31 марта из Башкирии и проживающего в общежитии. Его госпитализировали с внебольничной пневмонией, а после положительного теста на коронавирус начали проверять контактировавших с ним людей. 21 апреля среди работников рудника выявили 37 заболевших COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Всего в Алтайском крае зафиксировано 215 случаев заражения, в том числе 63 за последние сутки. В целом по России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс. Больше всего заболевших приходится на Москву, где насчитывается более 36,9 тыс. случаев заражения.