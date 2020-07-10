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Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания

Николай Сандаков
Николай Сандаков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении в отношении Сандакова было рассмотрено сегодня, 10 июля, оно было удовлетворено», — уточнили в суде.

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Сандакова впервые задержали в 2015 году по подозрению в получении взятки. По версии следствия, за 1,5 млн руб. он пообещал чиновнику пост главы Магнитогорска, обвинение квалифицировало это как мошенничество. Бывший вице-мэр провел год в СИЗО и вышел под залог, однако практически сразу его вновь задержали, на этот раз обвинив в получении взятки от охранного предприятия за помощь в заключении госконтракта на охрану губернатора.

В 2018 году Сандакова признали виновным, он получил пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 7 млн руб. В 2019 году Сандакову смягчили наказание, оставшуюся часть срока в колонии ему заменили на принудительные работы, отбывать наказание его отправили в исправительный центр №1 Оренбурга.

Теги: Челябинск, освобождение, суд, новости
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