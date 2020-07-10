В Петербурге произошел пожар в историческом здании на Большой Пушкарской

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге произошел пожар в нежилом здании по адресу: улица Большая Пушкарская, дом 7. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 07:03 мск, огонь охватил площадь 120 кв. м. Информации о пострадавших нет.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 30 человек и восемь единиц техники.

Как сообщают телеканал 78 и «Фонтанка», пожар произошел в доходном доме И.И. Басевича. Дом в стиле модерн был построен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского с участием инженера и владельца здания Ивана Басевича. «Фонтанка» отмечает, что здание пустует уже 9 лет, против его полного сноса выступают градозащитники.