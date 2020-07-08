В Волгоградской области после пожара в поле загорелось 10 частных домов

Фото: МЧС России

В Михайловском районе Волгоградской области загорелась пшеница, пожар перешел на десять частных домов в населенном пункте Княжеский-2. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 12:01 поступило сообщение о возгорании в Михайловском районе, населенный пункт Княжеский-2. По прибытии было установлено, что горит пшеница на поле», — сказали в пресс-службе. По данным ведомства, общая площадь поля составляет около 100 га.

В результате загорелись жилые дома и хозяйственные постройки, администрация района начала эвакуацию населения.

«Произошел переход ландшафтного пожара на десять частных жилых домов», — сказали в пресс-службе и уточнили, что всего в населенном пункте 50 домов, в которых проживают 84 человека. Там также добавили, что в готовность приведены два вертолета МЧС.