Южнокорейские СМИ опубликовали текст предсмертной записки мэра Сеула

Пак Вон Сун (Фото: Seoul Metropolitan Government via Getty Images)

Погибший 9 июля мэр Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед гражданами и семьей и завещал кремировать его тело. Текст записки приводит агентство Yonhap.

«Простите меня все. Спасибо всем, кто был рядом в моей жизни. Я прошу прощения у моей семьи, которой я принес только боль. Пожалуйста, кремируйте мое тело и развейте прах над могилой моих родителей», — гласит послание.

Об исчезновении мэра Сеула 9 июля сообщила его дочь. Она заявила полицейским, что не может связаться с отцом в течение пяти часов, и рассказала об оставленной им записке, похожей на завещание. В городском правительстве сообщили, что политик не явился в этот день на работу из-за плохого самочувствия и отменил все запланированные дела. Правоохранительные органы проанализировали записи камер наблюдения и установили, что градоначальник покинул свою резиденцию в центральном Сеуле в 10:44 (04:44 мск) и спустя 15 минут прибыл в парк Пугаксан в центре столицы Южной Кореи.

Полиция организовала поисковую операцию с участием сотен полицейских, собак и дронов. Она длилась около семи часов, тело 64-летнего мэра без признаков насильственной смерти удалось найти лишь в полночь. Рядом с телом нашли сумку, бутылку с водой, сотовый телефон, письменные принадлежности и визитную карточку мэра.