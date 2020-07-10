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Южнокорейские СМИ опубликовали текст предсмертной записки мэра Сеула

Пак Вон Сун
Пак Вон Сун (Фото: Seoul Metropolitan Government via Getty Images)

Погибший 9 июля мэр Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед гражданами и семьей и завещал кремировать его тело. Текст записки приводит агентство Yonhap.

«Простите меня все. Спасибо всем, кто был рядом в моей жизни. Я прошу прощения у моей семьи, которой я принес только боль. Пожалуйста, кремируйте мое тело и развейте прах над могилой моих родителей», — гласит послание.

Об исчезновении мэра Сеула 9 июля сообщила его дочь. Она заявила полицейским, что не может связаться с отцом в течение пяти часов, и рассказала об оставленной им записке, похожей на завещание. В городском правительстве сообщили, что политик не явился в этот день на работу из-за плохого самочувствия и отменил все запланированные дела. Правоохранительные органы проанализировали записи камер наблюдения и установили, что градоначальник покинул свою резиденцию в центральном Сеуле в 10:44 (04:44 мск) и спустя 15 минут прибыл в парк Пугаксан в центре столицы Южной Кореи.

Мэра Сеула нашли мертвым
Общество
Пак Вон Сун

Полиция организовала поисковую операцию с участием сотен полицейских, собак и дронов. Она длилась около семи часов, тело 64-летнего мэра без признаков насильственной смерти удалось найти лишь в полночь. Рядом с телом нашли сумку, бутылку с водой, сотовый телефон, письменные принадлежности и визитную карточку мэра.

Тело Пак Вон Сун доставили в морг больницы Сеульского национального университета, его сторонники ждали у больницы, некоторые плакали и кричали: «Вставай, Пак Вон Сун», «Мы любим тебя, Пак Вон Сун» и «Прости нас, Пак Вон Сун», сообщаrт Yonhap.

Мэр Сеула исчез вскоре после прозвучавших в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах со стороны секретарши мэра. По ее словам, они начались с момента ее выхода на работу в мэрию в 2017 году. Пак Вон Сун якобы отправлял подчиненной свои интимные фотографии, а также домогался ее физически.

Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах
Общество
Пак Вон Сун

Член правящей Демократической партии Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года и считался потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года.

До прихода на пост мэра Пак Вон Сун был известным в Южной Корее адвокатом, в этом статусе он выиграл первое в истории республики дело о сексуальных домогательствах. Он занимался борьбой за гражданские права, а также добивался компенсаций для женщин, которых в период японской оккупации заставляли работать в войсковых борделях.

Теги: мэр, Сеул, смерть
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