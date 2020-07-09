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Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах

Пак Вон Сун
Пак Вон Сун (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times.

Об исчезновении мэра заявила 9 июля его дочь, которая позвонила в полицию и сообщила, что не может связаться с отцом в течении примерно пяти часов. По ее словам, перед исчезновением мэр оставил сообщение, похожее на завещание. В полиции отметили, что девушка не уточнила содержание сообщения.

В городском правительстве указали, что политик не явился в этот день на работу из-за плохого самочувствия и отменил все запланированные дела. Полиция мобилизовала поиски в районе, где последний раз зафиксировали сигнал мобильного телефона мэра.

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Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

По информации полиции, Пак Вон Сун покинул свою резиденцию в 10:44 (4:44 мск), с тех пор его никто не видел. В поисках приняли участие беспилотники, полицейские собаки, правоохранители и спасатели. Если мэра не найдут до следующего дня, будет задействован вертолет.

Телеканал MBC сообщил, что незадолго до исчезновения бывшая секретарь мэра заявила в полицию о сексуальных домогательствах со стороны своего начальника. Канал SBS уточнил, что, по словам потерпевшей, домогательства начались с начала его работы в сеульской мэрии и есть другие пострадавшие.

Теги: Сеул, Южная Корея
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