Мэра Сеула нашли мертвым

Пак Вон Сун (Фото: Cheon Jin-hwan / AP)

В Сеуле полиция обнаружила тело мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна, сообщает «Ренхап» со ссылкой на полицию. Это произошло вскоре после того, как о его исчезновении сообщила семья.

Дочь Пак Вон Суна сообщала полиции, что отец оставил семье сообщение, выглядевшее как завещание. После этого он покинул дом. Его телефон был выключен, связаться с ним не удавалось.

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