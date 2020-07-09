Общество , 09 июл, 18:51
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Мэра Сеула нашли мертвым
Пак Вон Сун
В Сеуле полиция обнаружила тело мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна, сообщает «Ренхап» со ссылкой на полицию. Это произошло вскоре после того, как о его исчезновении сообщила семья.
Дочь Пак Вон Суна сообщала полиции, что отец оставил семье сообщение, выглядевшее как завещание. После этого он покинул дом. Его телефон был выключен, связаться с ним не удавалось.
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