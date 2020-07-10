У берегов Сахалина произошел пожар на судне с рабочими-вахтовиками

На судне Brompton San, которое направлялось на буровую платформу на шельфе Сахалина, произошел пожар. Об этом РБК сообщили в морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск».

По данным спасательного центра, возгорание в машинном отделении произошло 9 июля, его удалось потушить. «Вахтовики ехали на работу. Никто не пострадал», — рассказал собеседник РБК.

«РИА Новости» уточняет со ссылкой на морских спасателей, что 42 пассажира Brompton San пересели на судно «Катунь», оно должно доставить их на буровую платформу. Судно Brompton San, где был пожар, после этого самостоятельно отправилось в порт Корсаков на юге Сахалина.

В июне в Санкт-Петербурге произошел взрыв на строящемся для российского Военно-морского флота патрульном ледоколе «Иван Папанин». В пресс-службе ведущей строительство компании «Адмиралтейские верфи» РБК сообщили, что при взрыве пострадали три сотрудника предприятия, двое из них госпитализированы.