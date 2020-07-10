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В Кировской области при взрыве газа в жилом доме погиб человек

Фото: ГУ МЧС по Кировской области
Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Один человек погиб при взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Кировской области. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

Происшествие произошло по адресу: улица Сергея Шарыгина, дом 1А. Из-за хлопка газа обрушилось перекрытие, однако последующего горения не возникло. Из здания эвакуировали 16 человек.

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Фото: Мария Ващук / Global Look Press

Спасатели разбирают завалы. К ликвидации последствий взрыва привлекли 24 человека и десять единиц техники.

В ночь на 9 июля МЧС также сообщило о взрыве баллона с кислородом в жилом домке в Южно-Сахалинске. В результате частично обрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже, пострадал один человек. Из здания эвакуировали десять человек.

Теги: хлопок газа, Кировская область, взрыв, обрушение дома
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