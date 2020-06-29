На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина

В Алтайском крае произошел пожар и взрыв газа в жилом доме, в результате которых погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, передает ТАСС.

Инцидент произошел в частном доме в городе Камень-на-Оби в 160 км от Барнаула. Там произошел пожар, причиной которому, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем.

«Во время пожара произошел хлопок газового баллона. Погибла женщина — жительница дома», — рассказали в МЧС. Второй житель дома — предположительно, супруг погибшей — был госпитализирован.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.