Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом, десять человек были эвакуированы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области.

Взрыв произошел ночью в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича. Возгорания не было. Частично обрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже.

В результате инцидента пострадал один человек. По предварительным данным, пострадавший — бездомный, находившийся в момент взрыва в подвале.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на региональные власти, у него ожоги 80% тела, он находится в больнице без сознания. В областной администрации сообщили об эвакуации 23 человек, в том числе троих детей. На месте инцидента были найдены баллоны с пропаном и с кислородом.