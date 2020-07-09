Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом, десять человек были эвакуированы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области.
Взрыв произошел ночью в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича. Возгорания не было. Частично обрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже.
В результате инцидента пострадал один человек. По предварительным данным, пострадавший — бездомный, находившийся в момент взрыва в подвале.
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на региональные власти, у него ожоги 80% тела, он находится в больнице без сознания. В областной администрации сообщили об эвакуации 23 человек, в том числе троих детей. На месте инцидента были найдены баллоны с пропаном и с кислородом.