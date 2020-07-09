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Общество ,  
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Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом, десять человек были эвакуированы, сообщается на сайте главного управления МЧС по Сахалинской области.

Взрыв произошел ночью в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича. Возгорания не было. Частично обрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже.

В результате инцидента пострадал один человек. По предварительным данным, пострадавший — бездомный, находившийся в момент взрыва в подвале.

В Красноярском крае пострадали два человека при взрыве баллона в гаражах
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Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на региональные власти, у него ожоги 80% тела, он находится в больнице без сознания. В областной администрации сообщили об эвакуации 23 человек, в том числе троих детей. На месте инцидента были найдены баллоны с пропаном и с кислородом.

Эвакуированных жильцов разместили в пункте временного размещения «Ласточка». Для перевозки организовано два автобуса.

В конце июня в жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел пожар. Из огня спасли семь человек, в том числе ребенка. Изначально ТАСС сообщал, что причиной пожара могла стать утечка газа или неправильная эксплуатация газового оборудования. Позднее Следственный комитет назвал причиной происшествия преступную небрежность при обращении с газовым оборудованием. В результате хлопка и дальнейшего возгорания пострадали как минимум два человека.
 

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