Госдеп сообщил о намеченной на июль встрече России и США по космосу

Рабочая группа по космосу США и России соберется в конце июля. Об этом сообщила пресс-служба Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению в Twitter.

«Во время встречи с послом России в США Анатолием Антоновым помощник госсекретаря США Кристофер Форд анонсировал заседание рабочей группы по вопросам космической безопасности в конце июля», — говорится в сообщении.

Бюро назвала встречу Антонова и Форда «большим днем для дипломатии» в области стратегической безопасности двух стран. Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что помощник госсекретаря пригласил на встречу по космосу замминистра российского МИД Сергея Рябкова.

Ранее в июне Пентагон представил новую стратегию обороны в космосе, в которой Россия и Китай названы наиболее серьезными угрозами для США во внеземном пространстве.