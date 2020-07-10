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Политика ,  
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Госдеп сообщил о намеченной на июль встрече России и США по космосу

Рабочая группа по космосу США и России соберется в конце июля. Об этом сообщила пресс-служба Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению в Twitter.

«Во время встречи с послом России в США Анатолием Антоновым помощник госсекретаря США Кристофер Форд анонсировал заседание рабочей группы по вопросам космической безопасности в конце июля», — говорится в сообщении.

Бюро назвала встречу Антонова и Форда «большим днем для дипломатии» в области стратегической безопасности двух стран. Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что помощник госсекретаря пригласил на встречу по космосу замминистра российского МИД Сергея Рябкова.

МИД назвал агрессивной военную стратегию США в космосе
Политика
Фото: Rocket Lab / Global Look Press

Ранее в июне Пентагон представил новую стратегию обороны в космосе, в которой Россия и Китай названы наиболее серьезными угрозами для США во внеземном пространстве.

Вашингтон полагает, что Москва и Пекин планируют разместить на околоземной орбите вооружения, нацеленные на США.

В российском МИДе заявили, что курс, взятый Америкой в космосе, демонстрирует агрессию и ставит единственную цель: достижение военного превосходства США. В министерстве отметили, что стратегия Пентагона рассматривает космос как арену боевых действий, в том числе и наступательных.

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Теги: Россия, США, космос
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